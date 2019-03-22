Лица, не обладающие познаниями в области религии, не смогут работать религиозными деятелями, сообщили в Госкомитете по работе с религиозными структурами Азербайджана.

Согласно заявлению, Управление мусульман Кавказа проводит аттестацию с целью отсеивания лиц, случайно попавших в эту сферу.

«Госкомитет по работе с религиозными структурами тоже участвует в этом процессе. Успешно прошедшие аттестацию лица приказом председателя УМК назначаются на должность имама либо заместителя имама», — говорится в информации.

Кроме того, в этом году казии и уполномоченные представители Управления мусульман Кавказа (УМК) в регионах были исключены из списка лиц, получающих материальную помощь.

«Это связана с тем, что данные лица получают зарплату от УМК», — говорится в заявлении.

Отметим, что поддержку Фонда пропаганды духовных ценностей при Госкомитете по работе с религиозными структурами получают 986 религиозных деятелей. 380 из них – имамы, 271 – заместители имамов, 335 человек – мутавалли. Имамы получают 450 манатов, заместители имамов – 350 манатов, мутавалли – 250 манатов.

Minval.az