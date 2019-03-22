Супруга находящегося в заключении председателя движения «Мусульманское единство» Тале Багирова Лейла Исмаилзаде пыталась пронести телефон в тюрьму.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила Пенитенциарная служба министерства юстиции Азербайджана.

Сообщается, что жительница Баку Лейла Мирягуб гызы Исмаилзаде с тремя малолетними детьми навестила супруга Тале Камиль оглу Багирова, отбывающего наказание в тюрьме Пенитенциарной службы. При осмотре передачи и принадлежностей посетителей, внутри детской сумки среди игрушек были обнаружен 1 мобильный телефон марки «Самсунг» и 1 разговорная карта.

Напомним, что Т.Багиров и другие были арестованы 26 ноября 2015 года за события в Нардаране. Он был приговорен к 18 годам заключения.

Minval.az