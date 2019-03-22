Исполняется 15 лет с установления дипломатических отношений между республиками Азербайджан и Эквадор. В связи с этим министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров направил поздравительное письмо эквадорскому коллеге Хосе Самюэлю Валенсие Аморесу.

Как сообщили Report в МИД, в письме Э.Мамедъяров отмечает, что опирающееся на дружественный дух взаимовыгодное сотрудничество создает возможности для двустороннего и многостороннего диалога между двумя народами.

Министр отметил ценную поддержку Эквадора в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках суверенитета, территориальной целостности и признанных на международном уровне границ Азербайжана.

Хосе Самуэль Валенсия Аморес в письме выразил искренние поздравления в связи с 15-летием установления дипломатических отношений. В письме отмечается, что установление дипломатических отношений послужит развитию народов, углублению сотрудничества и дружеских связей между двумя странами.

Отметим, что дипломатические отношения между Азербайджанской Республикой и Республикой Эквадор были установлены 22 марта 2004 года.

Minval.az