Состоялась встреча между министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и министром обороны Исламской Республики Пакистан господином Первезом Хаттагом. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Господин П.Хаттаг отметил, что, несмотря на отдаленное друг от друга расположение наших стран с географической точки зрения, между нашими народами исторически сложились дружеские отношения. Подчеркнув, что отношения в различных сферах, развиваясь, достаточно укрепились, пакистанский министр отметил большой потенциал для военного сотрудничества двух стран.

Выразив признательность за теплый прием, генерал-полковник Закир Гасанов подчеркнул, что дружеские отношения между Азербайджаном и Пакистаном имеют глубокие корни. Касаясь военно-политической ситуации в регионе, Министр обороны представил подробную информацию об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, и отметив, что Азербайджан и Пакистан поддерживают друг друга в международных организациях, подчеркнул, что это является показателем партнёрских отношений, которые исходят из волеизъявления наших народов.

В ходе встречи стороны обсудили развитие сотрудничества в области безопасности, в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также обменялись мнениями по многим вопросам, представляющим интерес.

Minval.az