Столица Азербайджана является очень красивым городом. Об этом в интервью корреспонденту «Вестника Кавказа» заявил итальянский оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина.

По его словам, он приезжал в Баку три-четыре раза. «Два раза я участвовал в фестивале «Жара», потом у меня был концерт. Все эти три опыта были очень хорошие. Город очень красивый, особенно понравилась его старая часть», — поведал певец.

Алессандро Сафина также рассказал, что недавно они вместе с народным артистом Азербайджана, певцом и композитором Эмином Агаларовым (EMIN) записали «прекрасный дуэт», исполнив «прекрасную песню» легендарного исполнителя и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева «Синяя вечность».

Итальянский певец назвал Муслима Магомаева, «возможно, самым большим артистом, который когда-то существовал в России».

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