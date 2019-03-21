Армянские власти не готовы к переговорам по Карабаху. Такое мнение бывший директор Службы нацбезопасности Армении Давид Шахназарян высказал в эфире Sputnik Армения.

По его словам, после смены власти в Армении ситуация в переговорном процессе стала вызывать серьезные опасения.

«Руководство Армении (в данном случае – премьер и глава МИД) не готово к переговорам», — убежден Шахназарян.

По его мнению, Армения уже пошла на большие уступки, а азербайджанская дипломатия за последние 11 месяцев добилась серьезных успехов – впервые после лиссабонского саммита ОБСЕ в 1996 году.

«Азербайджану удалось вывести из повестки очень неприятный для них вопрос внедрения механизмов расследования инцидентов на линии соприкосновения, договоренности о которых были достигнуты в Санкт-Петербурге, Вене и Женеве», — сказал Шахназарян.

При этом, с точки зрения экс-главы СНБ, азербайджанской стороне удалось это сделать не благодаря собственным действиям, а «усилиями» Армении.

Он считает, что премьер-министр и МИД Армении все время выступают с противоречивыми заявлениями. В результате сложилась ситуация, когда не совсем понятно, по какой формуле глава правительства Армении будет вести переговоры с президентом Азербайджана.

«Концепции нет. Прежние власти четко заявляли о формуле «статус в обмен на территории». Причем речь шла не о временном статусе, а о международно признанном статусе не в составе Азербайджана, без референдума, который указан в Мадридском документе», — сказал Шахназарян.

По его словам, на протяжении всего переговорного процесса Армения и сопредседатели находились по одну сторону, а Азербайджан – по другую.

Он напомнил, что экс-глава МИД Армении Эдвард Налбандян не раз повторял, что позиция Азербайджана противоречит не только подходам армянской стороны, но и позиции международного сообщества. С созвучной Азербайджану позицией выступала Турция, они постоянно поднимали вопрос изменения формата.

Шахназарян не понимает, как Пашинян, будучи государственным деятелем и главой исполнительной власти, идет на переговоры без конкретной повестки.

Еще до выборов в декабре 2018 года Шахназарян, баллотировавшийся в парламент от Республиканской партии, обвинил руководство страны в действиях, направленных против интересов Армении и Нагорного Карабаха (сепаратистского режима, созданного на оккупированных азербайджанских территориях — прим. Minval.az). Его тогда пригласили для разъяснений в СНБ, однако он отказался туда идти.

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