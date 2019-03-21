Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) прокомментировало отказ Бакинского транспортного агентства (БТА) от инцидента с пассажирским автобусом в Баку.

Глава пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Яхъя Бабанлы, сказал в заявлении Report, что «регистрация пожара в пассажирском автобусе является точной: считаю, что не нужно подтверждать или опровергать оперативную информацию, размещенную на сайте МЧС, потому что вся опубликованная информация конкретным образом отражает полную реальность. Нет необходимости уточнять информацию, опубликованную на сайте МЧС».

МЧС в утренние часы распространило новость о том, что загорелась часть двигателя в пассажирском автобусе марки “İveco” и потушении пожара. БТА опровергло новость о пожаре в пассажирского автобусе в столице. Отмечено, что 21 марта произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов, принадлежащих ООО BakuBus, однако пожара зафиксировано не было.

Minval.az