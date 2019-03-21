Если на АЗС снова разрешат продажу слабоалкогольных напитков, это поможет сгладить скачки цен на бензин, заявил журналистам глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. Он считает, что таким образом также удастся систематизировать продажу слабоалкогольных напитков.

По словам господина Алекперова, как правило, вокруг каждого заправочного комплекса на трассе продают некачественный алкоголь. «Лучше это систематизировать. Это в том числе повысит маржинальность розничного рынка, чтобы покрыть и устранить пики скачков цены, которые происходят»,— уверен глава ЛУКОЙЛа (цитата по ТАСС).

Вагит Алекперов убежден, что цены на топливо в России в 2019 году могут вырасти только в пределах инфляции. Он также назвал продуктивными переговоры нефтяников с правительством по стабилизации цен на бензин.

«Диалог идет, он конструктивный. Нас слышат, поэтому я не думаю, что цена будет резко расти. Учет поквартальной инфляции будет заложен в стоимость литра бензина, но не более того. То есть стабильность цен на 2019 год будет обеспечена»,— отметил он.

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