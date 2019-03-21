В Азербайджане создали карманное устройство, которое помогает незрячим в изучении алфавита Брайля. Причем сразу на нескольких языках, сообщает «МИР 24».

Шесть точек в два столбца. Разные комбинации – это буквы и цифры азбуки Брайля. На приборе – ряды кнопок. Нажимая их, незрячий может быстро выучить алфавит. За правильностью следит искусственный интеллект. Если комбинация набрана правильно, механический голос повторяет букву. Или сообщает об ошибке.

«Мне очень нравится. Легко и просто стало изучать азбуку. Нажимаю всего несколько кнопок – и аппарат выговаривает буквы или цифры. Удобно и интересно», – говорит школьница Джамиля Джаббарова.

Педагоги в школе для незрячих оценили разработку. По словам учительницы Мансуры Гахрамановой, устройство учит читать и писать одновременно. И превращает образовательный процесс в увлекательную игру. Заметных результатов удалось достичь всего за месяц.

«Детям стало интереснее учиться. Они сами исправляют себя в процессе изучения. Они буквально разговаривают с устройством. Думаю, в будущем это будет хорошая замена школьным учебникам», – говорит она.

Автор устройства, инженер Рашид Алиев создавал устройство для незрячего друга. В 19 лет он еще не умел читать. Чтобы помочь товарищу, Рашиду пришлось самому освоить шрифт Брайля.

«Алфавит, даже для зрячего, очень сложен в изучении. Поэтому при создании устройства я на каждом шагу советовался с людьми, у которых проблемы со зрением. По всему миру незрячие люди страдают от того, что не могут научиться читать», – говорит инженер.

Карманное устройство весит всего 150 граммов и «знает» четыре алфавита — азербайджанский, русский, английский и немецкий.

«Скоро языков будет больше. Я айтишник с инженерным образованием. Все программное обеспечение – мое», – говорит Алиев.

Сейчас устройство тестируют в одной из школ. Каждую неделю Рашид приходит в класс для незрячих детей. Спрашивает учеников и учителей, что бы они хотели изменить или добавить.

Minval.az