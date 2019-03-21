Представитель министерства иностранных дел Великобритании приветствует решение президента Азербайджана Ильхама Алиева о помиловании более 400 заключенных в преддверии праздника Новруз.

Представитель МИД Великобритании заявил агентству ONA, что это положительный шаг, они ожидают подобных шагов и в будущем.

Отмечено, что Азербайджан предполагает принятие дополнительных мер в области демократии и прав человека, а также выполнение взятых на себя международных обязательств. Подчеркнуто, что в этом плане Великобритания будет продолжать сотрудничать с Азербайджаном.

Minval.az