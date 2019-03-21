Forbes представил рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2018 году. Журнал подсчитал стоимость проданных бизнесменами активов и размер дивидендов без учета налогов. Лидером списка стал основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий, за прошедший год он заработал $2,44 млрд. Кто еще вошел в топ-10 — в обзоре РБК.

1-е место. Сергей Галицкий

Доход: $2,44 млрд

Источник дохода: продажа 29% акций торговой сети «Магнит»

Место в мировом рейтинге Forbes: 617

Состояние: $3,4 млрд

2-е место. Михаил Прохоров

Доход: $1,77 млрд

Источник дохода: продажа акций UC Rusal и баскетбольного клуба Brooklyn Nets

Место в мировом рейтинге Forbes: 139

Состояние: $9,8 млрд

3-е место. Владимир Лисин

Доход: $1,59 млрд

Источник дохода: дивиденды НЛМК

Место в мировом рейтинге Forbes: 45

Состояние: $22,4 млрд

4-е место. Алексей Мордашов

Доход: $1,46 млрд

Источник дохода: дивиденды Nordgold и TUI, дивиденды и продажа акций «Северстали»

Место в мировом рейтинге Forbes: 48

Состояние: $20,5 млрд

5-е место. Алишер Усманов

Доход: $1,12 млрд

Источник дохода: дивиденды «Металлоинвеста», продажа доли в футбольном клубе «Арсенал» (Лондон)

Место в мировом рейтинге Forbes: 106

Состояние: $12,9 млрд

6-е место. Владимир Потанин

Доход: $1,12 млрд

Источник дохода: дивиденды «Норникеля»

Место в мировом рейтинге Forbes: 58

Состояние: $18,8 млрд

7-е место. Вагит Алекперов

Доход: $740 млн

Источник дохода: дивиденды и продажа акций ЛУКОЙЛа

Место в мировом рейтинге Forbes: 47

Состояние: $22,2 млрд

8-е место. Виктор Вексельберг

Доход: $710 млн

Источник дохода: дивиденды «Т Плюс», Oerlikon и Sulzer, продажа акций Sulzer и Octo Telematics

Место в мировом рейтинге Forbes: 119

Состояние: $11,7 млрд

9-е место. Роман Абрамович

Доход: $600 млн

Источник дохода: дивиденды «Норникеля», «Трансконтейнера», Evraz и High Gold Mining

Место в мировом рейтинге Forbes: 101

Состояние: $13,1 млрд

10-е место. Сулейман Керимов

Доход: $490 млн

Источник дохода: дивиденды «Полюса»

Место в мировом рейтинге Forbes: 257

Состояние: $6,5 млрд.

Minval.az