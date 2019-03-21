Очередная торговая миссия Мексики, нацеленная на презентацию местной продукции, посетит Баку в апреле, сказал Trend посол Мексики в Азербайджане Хуан Родриго Лабардини Флорес.

Посол сказал, что сельское хозяйство в Азербайджане обладает большим потенциалом.

«Мы сделаем все возможное, чтобы развивать эти отношения. Потому что в настоящее время отношения в этих областях между странами находятся не на желаемом уровне», — отметил посол.

Далее Флорес подчеркнул, что торговые отношения между Азербайджаном и Мексикой стремительно развивались за последние три года.

«Средний товарооборот между странами до 2014 года был равен всего 1,2 миллиона долларов. В 2017 году товарооборот достиг 20 миллионов долларов», — подчеркнул посол.

Minval.az