В случае прекращения армянской оккупации, Азербайджан сможет внести больший вклад в сотрудничество Юг-Юг.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров во время выступления на второй конференции ООН высокого уровня по сотрудничеству Юг-Юг в Буэнос-Айресе, говорится в сообщении на пресс-службы МИД.

«Азербайджан представляет собой интересный пример страны-донора. Мы оказываем международную помощь в условиях, когда 20 процентов нашей территории в течение более двух десятилетий находятся под военной оккупацией Армении. В результате этого более одного миллиона человек стали беженцами и вынужденными переселенцами. Тем не менее, Азербайджану удалось восстановить, диверсифицировать и модернизировать свою экономику, одновременно снизив уровень бедности с 49 до пяти процентов. Что наиболее важно, эффективно осуществив интеграцию в общество как беженцев, так и вынужденных переселенцев, Азербайджан, развив человеческий капитал, который мог бы стать возможной сферой для стран сотрудничества Юг-ЮГ, накопил огромный опыт в предоставлении им надлежащих жилищных, медицинских и образовательных услуг, обеспечении их занятости», — сказал министр.

Minval.az