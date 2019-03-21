Интрига витает над предстоящей премьерой «Силы судьбы» Верди в лондонской опере Ковент Гарден.

Как пишет российский интернет-портал muzcentrum.ru, в постановку заявлены сразу две мировые звезды — — Йонас Кауфман и Анна Нетребко. Но на последнюю репетицию в полном гриме на сцену вместо немецкого тенора, объявленного захворавшим, вышел другой артист — по свидетельствам очевидцев закрытого прогона это был Юсиф Эйвазов.

Услышат ли поклонники Кауфмана своего кумира, учитывая, что некоторые заплатили перекупщикам билетов более 3 тысяч фунтов за место, станет известно 21 марта, в день премьеры.

Minval.az