Соответствующие указания по проведению реформ уже даны, готовится пакет документов.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в поздравлении соотечественникам по случаю праздника Новруз.

Глава государства отметил, что реформы будут углубляться. Альтернативы им нет.

«Политические реформы, экономические реформы, реформы в социальной сфере, реформы в судебно-правовой системе — соответствующие указания уже даны, готовится пакет документов, — в области образования, здравоохранения, во всех сферах Азербайджан вступил в новый этап. Азербайджан обновляется, наращивает свою мощь и модернизируется. Мы построили сильное государство на глубоких национально-духовных корнях», — сказал президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что никогда еще в истории Азербайджан не был таким сильным, как сейчас.

«Но это не означает, что мы должны довольствоваться достигнутыми успехами. Они воодушевляют, побуждают нас смотреть в будущее с еще большим оптимизмом.

Я абсолютно уверен, что мы успешно завершим нынешний год. Отныне Азербайджан будет идти исключительно по пути развития и прогресса, социальное положение граждан с каждым годом будет улучшаться», — добавил Ильхам Алиев.

Minval.az