ООО Azermarka министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана представило почтовые марки, посвященные празднику Новруз.

Данный выпуск напечатан в формате малого листа из шести марок, сообщили Sputnik Азербайджан в пресс-службе министерства. Марки посвящены таким персонажам праздника Новруз, как Bahar qızı, Keçəl и Kosa.

В то же время, в цикл праздничных марок включены такие персонажи, как Aşıq и Yuxayayan qız.

Размер каждой марки составляет 28×40 миллиметров. Также подготовлены и вынесены на продажу 200 конвертов первого дня.

Художником-оформителем марок, изданных тиражом в 30 тысяч экземпляров, является Нармин Абдуллаева, дизайнером — Анар Мустафаев.

Minval.az