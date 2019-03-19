Вопрос, связанный с человеком, заблудившемся и перешедшем на армянскую сторону, находится в центре внимания Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан с того момента, как произошел инцидент.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Комиссии.

Ситуация, связанная с содержащимся сейчас в Армении гражданином Азербайджанской Республики, жителем села Юхары Салахлы Газахского района Ибрагимовым Эльвином Ариф оглу, 1986 года рождения, находится в центре внимания комиссии, сообщили в структуре.

В связи с освобождением Ибрагимова Госкомиссия направила обращение в Международный комитет красного креста, доведя до сведения, что он является душевнобольным и отстает в умственном развитии, говорится в сообщении.

«Согласно поступившей информации, 19 марта сотрудники представительства Международного комитета Красного Креста в Республике Армения навестили Ибрагимова в больнице, где он содержится. Сообщается, что он не имеет никаких проблем со здоровьем, продолжается лечение раны на ноге, полученной при переходе на противоположную сторону», — отметили в Комиссии.

Госкомиссия еще раз подчеркивает необходимость обмена содержащихся сейчас у сторон лиц по принципу «всех на всех».

Minval.az