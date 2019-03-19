Как сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, суд вынес приговор в отношении гражданина Республики Азербайджан и жителя Новгородского района, которые торговали ядовитым алкоголем на автодороге М-10 Москва – Санкт-Петербург. Свою противоправную деятельность обвиняемые вели в период с мая 2017 по апрель 2018 года.

В ходе контрольной закупки оперативники приобрели у подозреваемых 22 канистры спиртосодержащей жидкости (всего около 80 литров) за 15 тыс рублей. Экспертиза показала, что жидкость не пригодна для употребления – она содержит ядовитые вещества, представляя угрозу жизни потребителя.

В ходе следствия правоохранители изъяли более 5 тыс литров опасной жидкости.

Подсудимые признали свою вину в полном объеме.

Суд приговорил гражданин Азербайджана к 2 годам и 3 месяцам заключения, которые были заменены на принудительные работы на этот же срок с удержанием в пользу государства 10 процентов заработка. Житель Новгородской области был приговорен к 3 годам заключения, однако и это наказание было заменено на трехлетние принудительные работы с удержанием 10 процентов заработка.

Minval.az