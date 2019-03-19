Министерство труда и социальной защиты населения, в соответствии с интересами пенсионеров, обеспечило выплату пенсий в полном объеме за март месяц.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Было отмечено, что осуществляемые действующим при министерстве Государственным фондом социальной защиты работы в этом направлении уже завершены.

В то же время минимальный размер трудовой пенсии по закону, принятому по инициативе главы государства, с 1 марта увеличен на 38,5% и доведен до 160 манатов. Это коснулось 233000 пенсионеров (в том числе 140000 граждан, получающих пенсию по инвалидности). Причитающиеся лицам этой категории пенсии также перечислены на их счета вместе с надбавками.

Minval.az