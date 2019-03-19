Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о некоторых вопросах по совершенствованию деятельности Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.

В соответствии с указом, на базе специального проектно-сметного бюро и Управления по планированию и строительству городской территории при Главном управлении архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре создается публичное юридическое лицо — Центр территориального планирования и строительства.

Minval.az