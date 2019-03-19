Президент РФ Владимир Путин во вторник днем поговорил по телефону с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым, объявившем о своем уходе, о содержании разговора пока неизвестно, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Назарбаев заявил во вторник, что принял решение сложить полномочия главы государства с 20 марта. Временно исполняющим обязанности президента Казахстана будет спикер сената Касым-Жомарт Токаев.

«Сегодня днем был телефонный разговор Путина и Назарбаева. Вместе с тем, мы пока не располагаем информацией о содержании этого разговора. Поэтому комментариев сейчас мы не даем на этот счет», — сказал Песков.

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