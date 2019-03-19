Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. Об этом он объявил 19 марта в специальном телевизионном обращении к нации.

«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента. В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана», — цитирует его заявление «Интерфакс».

«Мы с вами все сделали вместе, казахстанцы. Вы меня поддерживали на всех выборах. Это счастье быть президентом такой страны. Я служил вам верой и правдой. Благодаря вам, я стал президентом», — сказал Назарбаев. Президент назвал решение об отставке непростым.

Временно исполнять обязанности президента страны будет спикер Сената Касым-Жомарт Токаев.

Нурсултан Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан с 1990 года. В апреле 2015 года он бы переизбран на пятый президентский срок на досрочных выборах.

Minval.az