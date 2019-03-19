20 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки. На отдельных участках полуострова осадки могут принять интенсивный характер. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 4-6, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 мм до 768 мм ртутного столба, относительная влажность составит 80-90%.

20 марта в районах Азербайджана местами будут переменные осадки, в горных и предгорных районах ожидается снег.

На отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер. Днем, начиная с западных районов, осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в отдельных местах будет туман. Западный ветер местами усилится. Ночью температура воздуха составит 4-7, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью будет 0-5 градусов мороза, днем 2-6 градусов тепла.

Minval.az