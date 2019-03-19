Мэр Дербента Хизри Абакаров рассказал об инвестиционных проектах между Дербентом и Баку.

В интервью информационному агентству «Интерфакс-Азербайджан» он заявил, что в понедельник был подписан контракт на $5 млн. с компанией Karvan.

«Он предусматривает строительство двухэтажного развлекательного центра в виде «золотой рыбки». Проект центра уже готов. Через две недели они приедут к нам вместе с архитекторами, и мы решим, где будем строить объект. Мы думаем построить его в море. Гости будут приходить не только на отдых, но и загадывать желание», — отметил Хизри Абакаров.

Minval.az