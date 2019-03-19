После того, как организация служебно-боевой деятельности на линии соприкосновения на участке госграницы с Арменией, проходящей по территории Газахского и Агстафинского районов была поручена президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым Государственной пограничной службе, на этой территории продолжаются интенсивные мероприятия по созданию инфраструктуры обороны и защиты государственной границы.

Как сообщили Report в ГПС, для пограничников в короткие сроки были построены и сданы в пользование отвечающие самым современным требованиям пограничные боевые пункты, другие военные объекты.

18 марта была сдана в служебное пользование новая воинская часть пограничного отряда «Газах» Пограничных войск ГПС.

До мероприятия руководящий коллектив ГПС возложил венки и букеты роз к памятнику общенационального лидера Гейдара Алиева, выразил глубокое почтение и уважение основоположнику пограничной охраны Азербайджана, выдающемуся лидеру.

Выступая на торжественной церемонии по случаю открытия воинской части, начальник ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев сказал, что азербайджанские пограничники бдительно стоят на страже нашей государственности и границ, для всего личного состава ГПС является большой честью и ответственностью выполнять поручения Верховного главнокомандующего, отметил, что благодаря вниманию президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева во всех воинских частях и подразделениях для личного состава создаются служебные и бытовые условия на высоком уровне.

На мероприятии была награждена группа военнослужащих, отличившихся на службе.

Minval.az