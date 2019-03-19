Ассоциация туризма Азербайджана (AzTA) и Узбекский центр обучения туризму совместно подготовят туристических гидов с международным статусом.

Как сообщили Trend в Ассоциации, AzTA и Центр обучения и консалтинга по туризму Узбекистана договорились обучать в обеих странах профессиональных гидов, обладающих международным статусом.

Это соглашение было достигнуто в ходе встречи председателя Ассоциации Нахида Багирова с делегацией вышеупомянутого центра во главе с Еленой Голишевой.

Визит узбекской делегации в Азербайджан был направлен на взаимный обмен информацией, достижение взаимопонимания в методологии проводимых в двух странах тренингов по подготовке гидов, программах и графиках проведения учебных курсов в обеих странах, а также на соглашение о проведении совместных тренингов.

Следует отметить, что в 2018 году в Азербайджан прибыло 2849,6 тысячи человек из 196 стран мира, или на 5,7 процента больше иностранцев и лиц без гражданства по сравнению с прошлым годом.

Minval.az