В связи с проведением мероприятий накануне праздника Новруз, с сегодняшнего утра на ряде улиц Баку изменено движение автомобилей, сообщает во вторник Trend.

Движение ограничено и изменено на дорогах в направлении Парных крепостных ворот (Гоша гала гапысы), Площади фонтанов, Девичьей башни и проспекта Нефтяников, площади «Азнефть».

Площадь «Азнефть», улицы Азиза Алиева, Зарифы Алиевой, Ниязи и Истиглалийет, Узеира Гаджибекова, Самеда Вургуна, проспект Бюльбюля и территории, где будут проходить мероприятия, и примыкающие к ним дороги и улицы взяты под контроль, движение автомобилей ограничено.

Государственное управление дорожной полиции ГУП Баку советует всем, желающим принять участие в празднествах, пользоваться средствами общественного транспорта.

Minval.az