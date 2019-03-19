Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных в селе Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района и на безымянных высотах на территории Иджеванского и Красносельского районов Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Кемерли, Ферехли, Гызылгаджылы Газахского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Джевахирли, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Кюрдляр Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.

Minval.az