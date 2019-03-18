Комендант жилищно-строительного комбината (ЖСК) покончил с собой в Насиминском районе столицы Азербайджана. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в прокуратуре района.

Трагедия произошла в здании новостройки ЖСК «Рахатлыг», расположенной на улице Сарабского, 16. В воскресенье, 17 марта в 13:30 работавший здесь комендантом житель города Хырдалан 34-летний Дадаш Эйвазов бросился с высоты и разбился насмерть.

Расследованием уголовного дела, возбужденного по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса АР занялась прокуратура Насиминского района.

О причинах такого поступка пока ничего не известно. По полученным следствием данным, Эйвазов не испытывал материальной нужды и поэтому версия о наличии у него денежного долга как мотива для суицида не рассматривается.

Minval.az