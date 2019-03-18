Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Новруз, сообщает пресс-служба главы государства.

«Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю вас по случаю Новруз байрамы, в эти радостные праздничные дни желаю всем вам весеннего настроения, здоровья и счастья.

Новруз байрамы, с древнейших времен проникший в глубочайшие слои нашей духовной жизни и занимающий исключительное место в формировании национально-культурных ценностей, является бесценным даром наших предков нынешним поколениям. В красочных церемониях Новруза, хранящих представления о единстве природы и человека, нашли яркое олицетворение вся философия жизни нашего народа и его богатый внутренний мир.

На азербайджанской земле Новруз байрамы всегда оберегался от чуждых влияний, ни одной силе не было позволено вытеснить его из души наших граждан. Благодаря его большой духовной силе нам удалось сохранить оптимизм и веру в будущее даже в самые сложные периоды прошлого. То, что сегодня весенний праздник стал поистине общенародным праздником, является одним из достижений нашей государственной независимости.

Приход весны в наш край отмечается очень торжественно в соответствии с церемониями, оставившими след в памяти веков. В период, когда волна глобализации приобрела широкий размах, а традиционные ценности подвергаются продолжительным переменам, Новруз байрамы стал выражением нашей привязанности к историко-культурному наследию. Включение ЮНЕСКО этого праздника, сконцентрировавшего в себе присущие человечеству высшие ценности, в список шедевров общечеловеческого наследия вызывает гордость у каждого из нас.

Азербайджан, добившийся серьезных успехов на пути устойчивого развития, вступил в очередной этап реформ, что, гармонично сочетаясь с обновляющим духом весны, приумножает наше стремление к созиданию. Различные проекты, реализуемые в едином русле с тенденциями постоянной модернизации в отдельных сферах нашей жизни, направлены на дальнейшее улучшение благосостояния граждан страны. Пусть этот праздник принесет в каждый дом и очаг хорошее настроение, много радости и изобилия. С праздником Новруз!», — говорится в поздравлении главы государства.

Minval.az