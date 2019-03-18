Центральный банк Азербайджана (ЦБА) обновил систему защиты 10-манатных купюр.

Как сообщает ЦБА, основные элементы дизайна купюры сохранились. Новая банкнота поступила в обращение с сегодняшнего дня.

На обновленной купюре сохранены основные элементы дизайна, отражающего историю Азербайджана, включая схематические изображения Ичеришехера, Девичьей башни, карту Азербайджана и интеграцию в Европу, ряд национальных ковровых символов.

Среди новых элементов защиты в качестве водяного знака указан государственный герб Азербайджана.

Minval.az