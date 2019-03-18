19 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, утром местами будет изморось, вечером возможен дождь. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер. Ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 4-6, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 765 мм до 768 мм ртутного столба, относительная влажность составит 75-85%.

19 марта в районах Азербайджана местами будет дождь, в горных и предгорных районах ожидается снег. В отдельных местах осадки могут принять интенсивный характер. Ночью и утром не исключается туман. Прогнозируется умеренный западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 1-6, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью будет 0-5 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла.

Minval.az