Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу брата экс-министра внутренних дел Нахчыванской АР Ахмеда Ахмедова — Авеза Ахмедова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Самира Алиева огласили приговор.

После совещания суд огласил приговор, согласно которому А.Ахмедов оштрафован на 2 тыс манатов. Его действия переквалифицированы на ст. 322 (самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается гражданином или организацией, если такими действиями причинен существенный вред) УК. А.Ахмедов был освобожден в зале суда.

Напомним, что в своем выступлении прокурор потребовал для А.Ахмедова 12 лет тюрьмы.

Согласно обвинительному акту, А.Ахмедов путем угроз присвоил у двух лиц — Рашада Таирова и Хормета Аскерова 140 тысяч долларов.

Отметим, что брат экс-министра внутренних дел Нахчыванской АР Ахмеда Ахмедова Авез Ахмедов работал в ряде госорганов.

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