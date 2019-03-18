Сколько получают дворники в Баку? Думаю, этот вопрос задают себе многие жители города, глядя на пожилых (и зачастую больных) женщин, метущих улицы в любую погоду в любом сезоне. И все мы прекрасно знаем, что дворниками в Баку идут работать вынужденные переселенцы, так же как таджики и узбеки – в Москве.

Причина – факторы исключительно социального характера:

— чаще всего дворники на улицах города — беженцы или вынужденные переселенцы, которым нужна была в свое время городская прописка,

— нехватка пенсионных денег на жизнь,

— помощь неустроенным (больным) детям,

— одиночество, которое окрашивается частичной занятостью, приносящей хоть и мизерный, но заработок.

Да, в большинстве случаев в Баку на вакансиях дворников работают беженцы и вынужденные переселенцы, которые получают за свой труд не только денежную компенсацию (ибо зарплатой сумму, в которую государство «оценивает» этот труд просто язык не поворачивается назвать), но и за городскую прописку в общежитиях. Стоит отметить, что в марте 2018 года дворникам – как и другим сотрудникам госсектора — зарплата была повышена на 20 манатов, но, тем не менее, от этого им жить легче не стало, особенно с учетом возрастных критериев, когда нужно нормально питаться, больше отдыхать и постоянно следить за здоровьем. Теперь максимальная сумма оклада дворника в Баку составляет вместе с надбавкой 145 манатов. Мы не знаем, пользуются ли дворники в Азербайджане какими-то социальными льготами.

145 манатов (85 долларов) – сумма, на которую особо не разгуляешься, да еще и с учетом ежедневно растущих цен буквально на всё. Но это – официальная сумма. Сердобольные граждане доплачивают работникам метлы и лопаты за уборку блоков и этажей (хотя на самом деле эта процедура входит в их официальные обязанности). Но одно дело – двор помести, и совсем другое дело – подниматься на каждый этаж (особенно в домах без лифтов). Каково это пожилому человеку? Вот люди и доплачивают из своего кармана, уважая возраст уборщиков.

Кстати, критерий возраста – один из самых интересных вопросов в работе азербайджанских дворников. Согласитесь, что редко, когда можно увидеть молодую девушку или юношу, вооруженных метлами. А если мы таковых и наблюдаем, то они – никто иной, как добровольные помощники своих престарелых родственниц. В официальном штате работающих на этой вакансии людей младше 50-ти лет просто не найти. Причина – наше недопонимание, растянутое почти на век, этой полезной и нужной профессии. И дело даже не в низкой оплате за труд. Автор заметки просто уверен в том, что даже если сейчас эту сумму поднять в 2-3 раза, желающих работать дворниками будет по-прежнему немного. Скорее всего, дело в банальной «непрестижности» профессии.

На самом деле, так считают разве что в странах постсоветского пространства, ибо во всем цивилизованном мире дворник – такая же работа, как и все остальные – нужная, важная и, кстати, не менее уважаемая.

А теперь – краткий обзор шкалы зарплат в некоторых странах, где работать дворниками – не считается чем-то зазорным.

Самая высокая зарплата дворника в Германии — с 2000 до 4500 евро. Далее идет Франция — 1500–3000 евро. В Польше меньше – не более 1000 евро, в Литве – не более 500 евро. В Москве дворники получают оклад размером в 17 000 рублей, что в пересчете на доллары делает где-то около 220. Кроме того, зарплата дворника в Москве за 14 дней вахты составляет 30 000 (520 долларов).

Как видите, городские власти вышеперечисленных стран платят приличные деньги, и люди охотно идут убирать улицы, принося таким образом пользу и своему карману, и своему родному городу.

Каков же он, образ современного дворника? К примеру, в той же Германии дворник – это не дядечка в шапке-ушанке, вечно пьяный и злой, а высококлассный специалист, который допускается к очистке улиц от сора лишь после прохождения довольно продолжительных курсов (3 года), на которых ему объясняют, почему стеклянная и пластиковая тара должны лежать в отдельных контейнерах, как вести себя в случае устранения последствий экстремальной погоды, и даже как устранить правильно радиоактивное загрязнение. Зарабатывают эти люди солидные деньги, благо кроме голого оклада им полагается большая доплата за вредность, ношение комбинезона, неблагоприятные погодные условия и ночные смены. Кроме того, дворники в Германии обучаются так же работе со спецсредствами из разряда высоких технологий и педантичности в составлении планов уборки, пунктуальности и честности.

В США, к примеру, жители частных особняков не стесняются лично убирать улицы перед своим домом, чистить лужайки от листьев. Иногда на такие мероприятия собирается целый квартал, и жители проводят время с пользой и удовольствием. К сожалению, жители Баку еще не скоро дойдут до понимания, что чистота – это залог здоровья, спокойствия и продолжительности жизни.

В Испании видеть молодого (и красивого) уборщика улиц – дело привычное. Как правило, это студенты, или же волонтеры. Более взрослые люди (от 30 лет) – уже профессиональные уборщики, имеющие свои категории и соответствующий статус.

Дворников Европы объединяет одно строгое правило: уборка улиц должна производиться не позднее 4-х утра: и сам спокойно работаешь, и людям не мешаешь.

Кстати, раз уж мы заговорили о высоких технологиях, то интересно было бы знать, как с ними обстоит дело в нашей стране? Ведь не так давно, после нескольких смертей дворников на дорогах столицы, в ИВ Баку заявляли о том, что процесс уборки улиц будет отныне полностью автоматизирован? Кстати, подобные заявления делаются не первый раз, и не первый год.

В начале 2018 года местные СМИ опубликовали информацию, что российская производственная компания «Ярославич» поставила в Азербайджан партию из пяти коммунально-дорожных машин КДМ76-15 «Ярославич». Отметим, что эти транспортные средства предназначены для обслуживания дорог с твердым покрытием и не имеют никаких сезонных ограничений.

Согласно технической характеристике, в зимнее время КДМ76-15 используются для очистки дорожного полотна от свежевыпавшего снега, удаление наката, шуги, для распределения сыпучих противогололедных материалов, в том числе соли, и жидких реагентов. В летнее время — для уборки и мойки дорог, ограждений, бордюров, дорожных знаков и элементов обустройства дороги, а также для перевозки асфальта при ямочном ремонте.

Хоть контракт на поставку в Азербайджан коммунально-дорожных машин КДМ76-15 был подписан весной 2018 года и предусматривал доставку 9 таких машин (которые, согласно сообщениям в СМИ, были доставлены), никто еще не увидел этой техники на улицах Баку. Возможно потому, что зима была мягкой, и не было снега? Наверняка, именно так и ответили бы чиновники от ИВ на наш вопрос. Но прокололись бы наверняка, ибо техника эта, как уже было сказано выше, рассчитана на любой сезон. А значит, она либо стоит в гаражах ИВ, либо задействована в каких-то других (возможно, коммерческих) мероприятиях, не имеющих никакого отношения к плановой уборке городских улиц и дорог.

Кроме того, автоматизация труда – не лучший выход, так как человеческие ресурсы останутся не у дел. Во всяком случае, для Баку автоматизация процесса – точно не выход. Конечно же, при помощи техники можно убирать площади и трасы, а кто может представить огромные машины в парках и скверах города? Во дворах и переулках?

Все же, как ни крути, а профессия дворник – важная и нужная. Только бы платили чуточку больше, да еще и стереотипное клише о «непрестижности» ушло бы в прошлое – вообще было бы хорошо, профессия бы омолодилась, и, возможно, у людей постепенно выработалось бы чувство уважения к ареалу своего проживания. Ведь молодому безработному гражданину куда более лучшим выходом будет убирать улицы родного (или не очень) города, чем туниядничать, мечтая о высоком посте «мюдюра». Или христорадничать в интернете….

Яна Мадатова

Minval.az