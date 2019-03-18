Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по делу ветерана Карабахской войны, бывшего командира батальона «Бозгурд» и главного редактора сайта Teref.Info Нуреддина Исмайлова (Нуреддин Ходжа).

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева было объявлено решение по ходатайству, поданному на прошлом судебном заседании адвокатом обвиняемого Эльчином Садыговым.

Согласно решению суда, ходатайство не удовлетворено.

Затем было объявлено о завершении судебного следствия.

В своем выступлении государственный обвинитель попросил приговорить Н.Ходжу к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы, с применением статьи 70 (условное наказание) назначить ему наказание с испытательным сроком 2 года.

Адвокат обвиняемого попросил времени, заявив, что не готов к выступлению.

Процесс продолжится 19 марта.

Согласно обвинительному акту, Н.Ходжа превысил должностные полномочия, совершил служебный подлог и осуществлял антигосударственные призывы со своего сайта.

Ему выдвинуто обвинение по статьям 281.2 (публичные призывы, направленные против государства), 309 (превышение должностных полномочий) и 313 (служебный подлог). Однако в отношении него не применен арест.

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