Согласно указу Президента Азербайджана от 10 декабря 2018 года, рабочая группа при Министерстве труда и социальной защиты населения продолжает работу по усовершенствованию управления в сфере усыновления.

Информация об этом размещена на сайте министерства.

В рамках проводимой работы готовится проект «Правил усыновления детей, оставшихся без попечения родителей».

В проекте отражены правила ведения единого электронного учета с целью воспитания в семье детей, лишившихся родительской опеки (усыновление, опека, попечительство, передача попечителю или семье), а в случае отсутствия таких возможностей — помещения их в учебные, воспитательные, лечебные или другие аналогичные учреждения.

Будет проводиться единый контроль за усыновлением детей соответствующих категорий, содержанием усыновленных детей, условиями их воспитания и образования. Поэтому в данном проекте отражены правила контроля в этой сфере, а также ведения учета лиц, желающих взять детей на усыновление, передачи детей, от которых отказались родители, попечителям или семьям.

Minval.az