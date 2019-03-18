Редакция «Минвала» запускает новый проект – «Живое интервью», и сегодня в 15.00 состоится первый выпуск в режиме онлайн, который будет транслироваться посредством официальной страницы Minval.az в социальной сети Фейсбук (https://www.facebook.com/Minval.az/) и канала в Youtube (https://www.youtube.com/channel/UC8IOa5kM5CiRBuSqcaSdx7A).

В студию приглашен известный эколог, директор Центра экологического прогнозирования Тельман Зейналов. В ходе беседы будут затронуты актуальные темы, в частности, речь пойдет о провальном проекте «Khazar Islands», а также о ситуации в оползневой зоне Баку.

Кроме того, зрители могут задать интересующие их вопросы в комментариях, которые будут озвучены во время передачи.

Minval.az