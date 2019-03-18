ПО «Азеригаз» Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) прокомментировало перебои с подачей природного газа в Сабунчинском, Низаминском и Хатаинском районы Баку.

Как сообщил Report пресс-секретарь «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев, этой ночью в пределах 1:00 на магистральном газопроводе Гарадаг-Дигах произошла авария.

«Работа по ликвидации аварии были завершена ночью, но из-за соображений безопасности давление газа в газопроводе повышалось постепенно. Этот процесс начался в утренние часы», — сказал он.

Minval.az