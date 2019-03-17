17 марта Федерация спортивного боулинга Азербайджана совместно с боулинг-клубом ONTOP провела седьмой тур чемпионата страны. Соревнования состоялись в клубе ONTOP (находится в торговом центре «Гянджлик Молл»). На этой площадке в этом сезоне уже проводился пятый тур чемпионата Азербайджана.

Как сообщил пресс-секретарь федерации Наир Алиев, в Лиге «Б» первое место занял Вугар Шабанов, на второй строчке Руфат Абдуллаев, на третьей позиции расположился Озал Алескерли.

В Лиге «А» победу вновь отпраздновал Рамиль Гамидов. За ним расположился Шахрияр Исмаилов, третью строчку занял Ровшан Гусейнов.

Спонсоры тура компании KATV1, Fed.az и Part-A-Part («Большой праздник»).

Информационную поддержку оказывают Minval.az, Media.az, Myvideo.az, 1news.az и Kaspiy.az.

Minval.az