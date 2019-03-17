«Отказывать в праве приезда в Азербайджан на этнической, религиозной и расовой основе нельзя. Однако создать особые условия, не лишая этого права, мы можем. В этом случае, наша позиция не будет подвергаться критике. Мы подставляемся, когда для запрета на въезд берем этническую основу, фактически, лишая их права посещать нашу страну. С таким же успехом, мы могли бы сказать, что запрещаем, к примеру, чернокожим жителям Африки прибывать в Азербайджан».

Такое мнение в интервью Minval.az высказал экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров, комментируя рекомендацию российского МИДа гражданам РФ армянского происхождения помещать Азербайджан.

По мнению дипломата, позиция, которую выразило внешнеполитическое ведомство Азербайджана, не является выигрышной.

«Необходима иная мотивация. Нам важно подчеркнуть, что Азербайджан не препятствует приезду лиц армянской национальности. Но только ввиду того, что эти люди участвуют в мероприятиях, направленных против территориальной целостности Азербайджана, процесс их проверки должен занять определенное время. Поэтому нужно выдвинуть условие, согласно которому лица армянской национальности после прибытия в нашу страну будут задержаны, и на протяжении двух недель будет осуществляться их проверка. Только после этого, возможно, их пропустят на территорию страны», — считает Зульфугаров.

По его мнению, Баку следовало указать, что Российская Федерация нарушает договор о дружбе и сотрудничестве, согласно которому не допускаются какие-либо действия против суверенитета и территориальной целостности государств. Но Москва предоставляет возможность для того, чтобы определенные армянские диаспоральные организации проводили мероприятия, в ходе которых открыто декларируются призывы против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

«Если бы наша позиция была изложена в вышеупомянутой форме, полагаю, все было бы понятно всем. А когда мы все это мотивируем тем, что не можем обеспечить безопасность этих лиц, то наша собственная позиция выглядит несколько ущербной. Поэтому она и подвергается критике.

Но в случаях, когда вы заботитесь о собственной безопасности, указывая на то, что будут приняты специальные меры для изучения этих лиц, которые намерены прибыть в Азербайджан, тогда в основу всего этого ставят не национальную принадлежность, а защиту собственных интересов. Такая постановка вопроса не вызвала бы каких-либо протестов. Уверяю вас, что в этом случае, никто бы и не приехал сюда. Помимо этого, можно было бы оговорить специальные меры, указать, что эти лица будут задержаны на период до двух недель.

Говорить о том, что мы не можем обеспечить их безопасность, так как находимся в состоянии войны, мягко говоря, непрофессионально», — подчеркнул дипломат.

Т.Зульфугаров задается вопросом: если Соединенные Штаты при выдаче визы проверяют финансовое состояние, чуть ли не состояние здоровья и цвет ваших глаз, то почему мы не можем применить специальные условия для защиты своих интересов.

«Тоже самое касается и России. Это суверенное право любого государства — защищать свои интересы. Но эта защита должна строиться не на этнической основе, либо на декларации собственной слабости. Она должна строиться на иных принципах, согласно которым в отношении этих лиц должно применяться долговременное изучение. К примеру, та же Миграционная служба Азербайджана изолирует этого гражданина, его сажают в камеру. А сотрудники соответствующих структур сидят и изучают его данные в течение двух недель. По итогам проверки можно заявить о том, что его визит в страну нежелателен. А По какой причине — мы не намерены разъяснять ему», — резюмировал экс-глава МИД.

Бахтияр Сафаров

Minval.az