Заместитель председателя ПНФА Фуад Гахраманлы и член партии Мурад Адилов выпущены на свободу.

Как передает Report, он был освобожден по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева «О помиловании ряда осужденных лиц» из исправительного учреждения № 10.

Отметим, что Ф. Гахраманлы был арестован в ноябре 2015 года. Ему было предъявлено обвинение по статье 220.2 (невыполнение законных требований представителя властей и призыв к массовым беспорядкам и насилию против гражданских лиц), статье 281.2 (публичные призывы против государства) и 283.2.1 (разжигание религиозной, расовой или социальной ненависти). Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к 10 годам лишения свободы.

М. Адилов был арестован в августе 2014 года и обвинен по статье 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков) УК АР. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы Лянкяранским судом по тяжким преступлениям.

Minval.az