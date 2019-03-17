18 марта в Баку и на Абшеронском полуострове будет дуть сильный северо-западный ветер.

Как говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ожидается переменная облачность, местами пасмурно.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 4-6, днем — 7-10 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 4-6, днем — 7-9 градусов тепла.

В регионах ожидаются переменные осадки. В некоторых местах осадки будут интенсивными, в горных и предгорных районах возможен снег. Ночью и днем местами ожидается туман. Западный ветер днем временами усилится. Ночью температура воздуха составит 3-7, днем – 9-14 градусов тепла, в горах от -3 до 2 градусов тепла, днем — 3-7 градусов тепла.

Minval.az