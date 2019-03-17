В рамках 27-го заседания совместной технической комиссии мониторингового комитета ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК был подписан меморандум о сотрудничестве между министерством энергетики и саудовской компанией ACWA POWER.

Как передает Report, документ был подписан министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым и министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халедом Абдель Азиз аль-Фалихом.

Меморандум о взаимопонимании определяет основные принципы сотрудничества в области использования возобновляемых источников энергии в Азербайджане, оценку потенциала и создания условий для этого.

Заместитель министра энергетики Самир Велиев сказал, что Министерство энергетики сотрудничает с международными компаниями в целях обеспечения эффективного использования богатых возобновляемых источников энергии в Азербайджане, укрепления энергетической безопасности и производства экологически чистой энергии. «В настоящее время разрабатывается законодательная база для развития сектора возобновляемых источников энергии, прорабатываются механизмы по привлечению инвесторов. Сотрудничество с ACWA POWER будет способствовать эффективной организации деятельности в этой области, изучению и применению лучших практик по снижению затрат на производство возобновляемой энергии, а также будущей реализации проектов», — отметил заместитель министра.

Minval.az