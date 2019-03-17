Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился в рабочую поездку по странам Латинской Америки, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках визитов посетит Чили, Аргентину, Уругвай и Парагвай», — говорится в сообщении.

В рамках турне глава МИД Азербайджана проведет двусторонние встречи с официальными представителями указанных государств, примет в Буэнос-Айресе участие в Конференции высокого уровня ООН по сотрудничеству Юг-Юг.

Minval.az