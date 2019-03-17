«Как гражданин, который постоянно критиковал Ильхама Алиева, сегодня хочу выразить ему особую признательность. Нашей борьбе, общественному мнению принадлежит большая роль, но последние шаги Алиева, в частности освобождение около 50 политзаключенных, являются его личными воистину смелым решением. В демократических странах всегда учитывается мнение общественности и ни один президент, который проявляет к этому внимание не считается слабым».

Такое мнение на своей странице в Фейсбук высказал политэмигрант, глава оппозиционного издания МейданТВ Эмин Милли, комментируя распоряжение президента о помиловании.

По его словам, в Азербайджане насчитывается около 127 политзаключенных. И тот факт, что они были арестованы без вины, знает не только азербайджанская общественность, но и международная. И освобождение части из них является, по его мнению, не является слабостью главы государства, а показателем реальной политической силы и уверенности в себе.

«От содержания 100-150 человек в тюрьмах нельзя получить ни власти, ни потерять. Призываю Ильхама Алиева продолжить этот политический курс и постепенно вести Азербайджан к реальным реформам. Очень хотел бы вернуться в Азербайджан и взять интервью у Ильхама Алиева на тему реформ. Если Ильхам Алиев согласится на это, то как внутри страны, так и во всем мире завоюет большую популярность в качестве сильного и бесстрашного лидера. Ильхам Алиев уже 16 лет у власти, но происходящее сейчас может укрепить его власть. Я не политик, и для меня не важно, кто у власти, важно как управляют страной. Как человек, который всегда хвалил правильное и указывал на минусы, сегодня поздравляю Ильхама Алиева, который прислушался к общественному мнению. И верю, что он однажды даст интервью Мейдан ТВ и ознаменует новый этап в истории нашей страны», — написал Э. Милли.

Minval.az