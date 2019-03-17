По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, в целях усиления общественного контроля, обеспечения прозрачности, укрепления единства между армией и народом, повышения плодотворности работы с семьями солдат сегодня, 17-го марта, в преддверии праздника Новруз во всех воинских частях Азербайджанской Армии для родителей и родственников солдат проходит День открытых дверей.

Как передает Report, родственники солдат и представители общественности знакомятся с жилищными и бытовыми условиями, созданными в воинских частях, а также посетят служебные, административные здания, солдатские казармы и столовые.

В рамках Дня открытых дверей планируются встречи командования воинских частей с родителями, в ходе которых будут обсуждены все интересующие их вопросы. Также будут организованы концертные программы и другие культурно-массовые мероприятия.

Minval.az