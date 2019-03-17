Началось исполнение распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева «О помиловании ряда осужденных лиц».

Как передаёт Report, согласно распоряжению, в общей сложности помилован 431 человек.

Из них, 399 человек освобождены от неотбытой части наказания.

В распоряжении отмечается, что рассмотрены направленные Президенту Азербайджанской Республики обращения ряда осуждённых лиц, членов их семей, уполномоченного по правам человека, организаций по защите прав человека о помиловании, учтены личность, состояние здоровья, семейное положение осуждённых лиц, их поведение в период отбывания наказания, взяты за основу принципы гуманизма.

Minval.az