Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в субботу Указ о помиловании, охватывающий более 400 человек, сообщает сайт главы государства.hey

Среди помилованных ряд известных политзаключенных.

B частности, от дальнейшего отбывания наказания освобождаются молодежные активисты движения NIDA Илькин Рустамзаде, Эльгиз Гахраман, Байрам Мамедов и Гияс Ибрагимов.

На свободу выходят экс-министр здравоохранения, 73-летний Али Инсанов, поэт-сатирик Тофиг Гасанов, осужденный по Исмаиллинским событиям Bасиф Исмайлов, бывший следователь прокуратуры Руфат Сафаров, журналист Фикрет Фарамазоглу.

Также освобождаются зампреды ПНФА — Фуад Гахраманлы и Гезяль Байрамлы, активист этой партии Мурад Адилов, член партии «Мусават» Аликрам Хуршидов.

Кроме того, среди помилованных зять лидера ПНФА Али Керимли — Эльнур Сеидов.

Помимо политзаключенных в числе помилованных также бывшие высокопоставленные должностные лица — экс-министр здравоохранения Али Инсанов, экс-министра обороны Мехман Салимов, бывший глава ПО Бакинского городской телефонной связи Бейтулла Гусейнов.

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