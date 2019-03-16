Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал бывшего министра здравоохранения республики Али Инсанова, сообщает сайт главы государства.
Президент подписал в субботу распоряжение о помиловании более 400 человек.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал бывшего министра здравоохранения республики Али Инсанова, сообщает сайт главы государства.
Президент подписал в субботу распоряжение о помиловании более 400 человек.
Дата: 2019/03/16 16:56
Раздел: Азербайджан, Важно
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в субботу Указ о помиловании, охватывающий более 400 человек
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