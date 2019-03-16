Минобороны Армении сообщило в субботу о задержании «нарушителя» армяно-азербайджанской границы.

Согласно сообщению, около 01:30 в приграничной зоне на северо-востоке Армении, в зоне охранения одной из воинских частей армянские постовые обнаружили якобы жителя Газахского района Азербайджана Эльвина Ибрагимова 1986 года рождения.

«Мужчина получил предупреждение, однако требованиям военных не подчинился. Пограничники обезвредили неизвестного нарушителя границы выстрелом в ногу. Он получил ранения в нижнюю конечность, ему была оказана первая помощь, после чего нарушитель был доставлен в медучреждение. Его жизни ничего не угрожает», — говорится в информации Минобороны Армении.

Позже Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана сообщила о нарушении азербайджано-армянской границы душевнобольным жителем Газахского района республики.

«В ряде СМИ Армении прошла информация о задержании в качестве нарушителя государственной границы гражданина Азербайджана. В связи с этими публикациями ГПС сообщает, что в ночь с 15 на 16 марта был зафиксирован факт нарушения государственной границы неизвестным лицом с территории Азербайджана», — сказано в информации ГПС.

Этим неизвестным является житель села Салахлы Газахского района Эльвин Ариф оглу Ибрагимов, 1986 года рождения, отмечается в сообщении.